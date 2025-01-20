«Севилья» продала чемпиона мира-2022 Монтьеля в «Ривер Плейт» за 4,5+0,5 млн евро

«Севилья» продала Гонсало Монтьеля в «Ривер Плейт».

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины вернулся на родину после 81 матча в составе «Севильи» и победы в Лиге Европы-2022/23.

Как сообщает Marca, «Ривер Плейт » заплатит 4,5+0,5 млн евро за 28-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Гонсало провел 6 матчей в Ла Лиге и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь .

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