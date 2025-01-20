«Севилья» продала чемпиона мира-2022 Монтьеля в «Ривер Плейт» за 4,5+0,5 млн евро
«Севилья» продала Гонсало Монтьеля в «Ривер Плейт».
Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины вернулся на родину после 81 матча в составе «Севильи» и победы в Лиге Европы-2022/23.
Как сообщает Marca, «Ривер Плейт» заплатит 4,5+0,5 млн евро за 28-летнего защитника.
В нынешнем сезоне Гонсало провел 6 матчей в Ла Лиге и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
С Монтьеля сняли обвинения по делу о групповом изнасиловании его бывшей девушки
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Севильи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем