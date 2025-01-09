Кассано о Рэшфорде: «Фантастический игрок, я без ума от него. Маркус забил 28 голов как фланговый нападающий в позапрошлом сезоне. Но он получает 12 млн евро в год – в Италии никто не потянет»

Антонио Кассано высоко оценил навыки Маркуса Рэшфорда.

Сообщалось , что нападающий «Манчестер Юнайтед » стал главной целью «Милана » в январе. Также интерес к нему проявляют «Комо» и «Ювентус».

«Мы говорим о фантастическом футболисте, я без ума от него. Не три, не пять, не десять лет назад, а всего полтора года назад он завершил сезон с 28 голами, хотя играл на позиции флангового нападающего. Фантастический игрок. У него в «МЮ» что-то перестало работать, сперва при тен Хаге , а теперь при Амориме .

Проблема в том, что он зарабатывает 12 млн евро в год. Кто может позволить себе такие траты в Италии? Да никто.

Было бы здорово, если бы Маркус перешел в «Милан» или «Ювентус», но я не думаю, что его трансфер в нашу лигу возможен», – сказал бывший форвард сборной Италии в передаче Viva El Futbol.