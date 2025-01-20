«Зенит» сыграет со сборной Иордании и «Ноа» на сборах в Катаре
«Определены даты и время товарищеских матчей на первом «Газпром» – тренировочном сборе сине-бело-голубых.
24 января петербуржцы сыграют с национальной сборной Иордании – серебряным призером Кубка Азии 2023 года. На данный момент команда располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по петербургскому времени.
Следующим соперником сине-бело-голубых станет клуб «Ноа», лидер текущего сезона чемпионата Армении. Игра пройдет 27 января и начнется в 17:30. «Зенит» дважды встречался с «Ноа» в товарищеских матчах на зимних сборах. Первый матч завершился победой петербуржцев – 3:0, второй – вничью 0:0.
Winline Зимняя серия – матчи сине-бело-голубых на сборах в Катаре. В прямом эфире обе игры можно будет увидеть на федеральном «Матч ТВ», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
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