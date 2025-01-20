Левандовски о 5 голах за 9 минут в «Баварии»: «Эпичная вещь, останется со мной на всю жизнь. Не осознал, что сделал – не думал о количестве голов, потом разозлился, потому что мог забить 6»

Роберт Левандовски вспомнил, как забил 5 голов за 9 минут за «Баварию».

Нападающий вышел на замену в перерыве матча против «Вольфсбурга » в сентябре 2015 года, чтобы помочь своей команде вернуться в игру. «Бавария » Пепа Гвардиолы уступала в матче со счетом 0:1.

Тогда поляк забил три гола за 3 минуты и 22 секунды, четыре – за 5 минут и 42 секунды и пятый за 8 минут и 59 секунд, побив мировой рекорд. К 60-й минуте «Бавария » вела со счетом 5:1.

«Даже после игры я не осознал, что сделал. Я знал, что забил голы, но Томас Мюллер подтолкнул меня к болельщикам после матча, и я подумал: «Зачем?». Ладно, мы победили, и я забил голы, но я не думаю, что сделал что-то историческое.

Думаю, в течение этих девяти минут я был где-то в другом месте. Я не думал о том, сколько минут это заняло или сколько голов я забил. Когда я забил первый, я подумал: «Ладно, счет 1:1, нужен второй». После второго: «Ладно, нужен третий, тогда мы будем уверены, что победим».

Затем я забил третий, четвертый и пятый, но я все еще не думал о том, сколько голов я забил, потому что искал следующую возможность.

У меня также был шанс забить шестой гол – кто-то вынес мяч с линии, и я немного разозлился после игры, потому что мог забить шесть. Но потом я сказал себе, что шестой гол не был бы забит в течение 10 минут, лишь несколько минут спустя.

Пять голов за девять минут, из-за чисел – пять и девять – какая-то эпичная вещь, которая останется со мной на всю оставшуюся жизнь», – сказал экс-нападающий «Баварии», выступающий за «Барселону».