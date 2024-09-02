Левандовски о Мюллере: «Партнер, о котором можно только мечтать: многозадачный, говорит почти всю игру и полностью отдается команде. «Бавария» – это будущее Томаса, а Томас – будущее «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Томас Мюллер Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски поздравил Томаса Мюллера с рекордом по матчам за «Баварию».

Встреча 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» стала для немецкого полузащитника 710-й в футболке мюнхенского клуба. Мюллер вышел на чистое первое место по количеству проведенных матчей за «Баварию», обойдя Зеппа Майера.

«Для меня Томас во многих отношениях удивительный партнер по нападению. Прежде всего: он совершенно многозадачный. Он говорит почти всю игру и отдает приказы. Но его разговоры никогда не отвлекали его от поиска оптимального свободного пространства для себя. Я видел такое только у него; он полностью отдается команде. И хотя он так много говорит, мы все равно понимали друг друга без слов в решающие моменты; это еще одна вещь, которую я действительно ценил в Томасе: один взгляд, одно движение, и любой из нас точно знает, что сейчас произойдет.

Когда я думаю о наших отношениях, на ум приходят два слова: уникальные и честные. Он партнер по команде, о котором можно только мечтать, который радуется за своих коллег от всего сердца. Я до сих пор помню невероятный матч, когда я забил пять голов за девять минут против «Вольфсбурга». Когда игра закончилась, я даже не понял, что только что произошло. Затем Томас подошел ко мне и сказал: «Ты только что добился чего-то уникального, люди будут говорить об этом и через 20 лет. Пожалуйста, наслаждайся этим и позволь себе праздновать», а затем подтолкнул меня к болельщикам на южной трибуне.

Говоря о празднованиях: он также отдает все силы и задает тон. Мы вместе отметили один из его дней рождения в Hugo’s (сеть супермаркетов – Спортс’‘), и этот вечер определенно был одним из моих лучших «мюллеровских моментов». Я надеюсь, что интеллект и знания Томаса станут опорой его любимого клуба после окончания его карьеры. Потому что я уверен: «Бавария» – это будущее Томаса Мюллера, а Томас Мюллер – это будущее «Баварии», – заявил экс-нападающий мюнхенцев, выступающий за «Барселону».

Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по числу матчей за клуб – 710. Томас обошел Майера

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игрок, к которому испытывают уважение практически все болельщики футбола. Верен своей команде, в скандалах не замечен, да и видно по тем немногочисленным нарезкам с его эмоциональных интервью, что Мюллер реально любит и горит футболом.
+14
0
+14
Если Мюллер в системе клуба останется, главное не наступить на те же грабли как Оливер Кан.
+5
-1
+4
Ответ Trey4rch
Мюллер без пяти минут прошлое Баварии, ну если как бы обьективно говорить, недолго его игру наблюдать осталось
он может быть прошлое как игрок, но как тренер он еще может зажечь
+3
0
+3
Мюллер без пяти минут прошлое Баварии, ну если как бы обьективно говорить, недолго его игру наблюдать осталось
+5
-3
+2
Ответ kupezz
Игрок, к которому испытывают уважение практически все болельщики футбола. Верен своей команде, в скандалах не замечен, да и видно по тем немногочисленным нарезкам с его эмоциональных интервью, что Мюллер реально любит и горит футболом.
Абсолютли!
+2
0
+2
Мюллер наше всё)
+1
0
+1
Ответ Артем
он может быть прошлое как игрок, но как тренер он еще может зажечь
не факт что ему это надо вообще
+1
0
+1
Не нужно его тренером, он нужен президентом, уникальные качества, интеллект, знания, как устроен футбол на топовом уровне изнутри, практически беспрецедентная сейчас преданность клубу, от маленького болельщика, через академию в первую команду и всю жизнь там до рекорда. К тому же, абсолютное уважение футбольного сообщества и отсутствие негатива. Тренеров много, хороших руководителей мало.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий