Левандовски о Мюллере: «Партнер, о котором можно только мечтать: многозадачный, говорит почти всю игру и полностью отдается команде. «Бавария» – это будущее Томаса, а Томас – будущее «Баварии»

Роберт Левандовски поздравил Томаса Мюллера с рекордом по матчам за «Баварию».

Встреча 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» стала для немецкого полузащитника 710-й в футболке мюнхенского клуба. Мюллер вышел на чистое первое место по количеству проведенных матчей за «Баварию», обойдя Зеппа Майера.

«Для меня Томас во многих отношениях удивительный партнер по нападению. Прежде всего: он совершенно многозадачный. Он говорит почти всю игру и отдает приказы. Но его разговоры никогда не отвлекали его от поиска оптимального свободного пространства для себя. Я видел такое только у него; он полностью отдается команде. И хотя он так много говорит, мы все равно понимали друг друга без слов в решающие моменты; это еще одна вещь, которую я действительно ценил в Томасе: один взгляд, одно движение, и любой из нас точно знает, что сейчас произойдет.

Когда я думаю о наших отношениях, на ум приходят два слова: уникальные и честные. Он партнер по команде, о котором можно только мечтать, который радуется за своих коллег от всего сердца. Я до сих пор помню невероятный матч, когда я забил пять голов за девять минут против «Вольфсбурга». Когда игра закончилась, я даже не понял, что только что произошло. Затем Томас подошел ко мне и сказал: «Ты только что добился чего-то уникального, люди будут говорить об этом и через 20 лет. Пожалуйста, наслаждайся этим и позволь себе праздновать», а затем подтолкнул меня к болельщикам на южной трибуне.

Говоря о празднованиях: он также отдает все силы и задает тон. Мы вместе отметили один из его дней рождения в Hugo’s (сеть супермаркетов – Спортс’‘), и этот вечер определенно был одним из моих лучших «мюллеровских моментов». Я надеюсь, что интеллект и знания Томаса станут опорой его любимого клуба после окончания его карьеры. Потому что я уверен: « » – это будущее , а Томас Мюллер – это будущее «Баварии», – заявил экс-нападающий мюнхенцев, выступающий за «Барселону».

Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по числу матчей за клуб – 710. Томас обошел Майера