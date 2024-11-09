Левандовски – лучший игрок Бундеслиги в XXI веке по версии Goal. Мюллер – 2-й, Нойер – 4-й, Ройс – 7-й, Баллак – 9-й, Клозе – 16-й, Кроос – 17-й, Гетце – 23-й
Всего в список вошли 25 футболистов.
Рейтинг портала выглядит следующим образом:
24. Марио Гомес («Штутгарт», «Бавария», «Вольфсбург»).
23. Марио Гетце («Боруссия», «Айнтрахт»).
22. Эдин Джеко («Вольфсбург»).
21. Аилтон («Вердер», «Шальке»).
20. Джамал Мусиала («Бавария»).
19. Элбер («Штутгарт», «Бавария»).
18. Флориан Виртц («Байер»).
17. Тони Кроос («Бавария», «Байер»).
16. Мирослав Клозе («Вердер», «Бавария»).
15. Клаудио Писарро («Бавария», «Вердер»).
14. Йозуа Киммих («Бавария», «Лейпциг»).
13. Тиаго Алькантара («Бавария»).
12. Оливер Кан («Бавария»).
11. Матс Хуммельс («Боруссия», «Бавария»).
10. Давид Алаба («Бавария», «Хоффенхайм»).
9. Михаэль Баллак («Байер», «Бавария»).
8. Арьен Роббен («Бавария»).
7. Марко Ройс («Боруссия»).
6. Бастиан Швайнштайгер («Бавария»).
5. Филипп Лам («Бавария»).
4. Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»).
3. Франк Рибери («Бавария»).
2. Томас Мюллер («Бавария»).
1. Роберт Левандовски («Бавария», «Боруссия»).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий