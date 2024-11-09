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  • Левандовски – лучший игрок Бундеслиги в XXI веке по версии Goal. Мюллер – 2-й, Нойер – 4-й, Ройс – 7-й, Баллак – 9-й, Клозе – 16-й, Кроос – 17-й, Гетце – 23-й
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Левандовски – лучший игрок Бундеслиги в XXI веке по версии Goal. Мюллер – 2-й, Нойер – 4-й, Ройс – 7-й, Баллак – 9-й, Клозе – 16-й, Кроос – 17-й, Гетце – 23-й

Goal представил рейтинг лучших игроков Бундеслиги в XXI веке.

Всего в список вошли 25 футболистов.

Рейтинг портала выглядит следующим образом:

25. ЛусиоБавария»).

24. Марио Гомес («Штутгарт», «Бавария», «Вольфсбург»).

23. Марио Гетце («Боруссия», «Айнтрахт»).

22. Эдин ДжекоВольфсбург»).

21. Аилтон («Вердер», «Шальке»).

20. Джамал МусиалаБавария»).

19. ЭлберШтутгарт», «Бавария»).

18. Флориан Виртц («Байер»).

17. Тони Кроос («Бавария», «Байер»).

16. Мирослав КлозеВердер», «Бавария»).

15. Клаудио Писарро («Бавария», «Вердер»).

14. Йозуа Киммих («Бавария», «Лейпциг»).

13. Тиаго Алькантара («Бавария»).

12. Оливер Кан («Бавария»).

11. Матс Хуммельс («Боруссия», «Бавария»).

10. Давид Алаба («Бавария», «Хоффенхайм»).

9. Михаэль БаллакБайер», «Бавария»).

8. Арьен Роббен («Бавария»).

7. Марко Ройс («Боруссия»).

6. Бастиан Швайнштайгер («Бавария»).

5. Филипп Лам («Бавария»).

4. Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»).

3. Франк Рибери («Бавария»).

2. Томас Мюллер («Бавария»).

1. Роберт Левандовски («Бавария», «Боруссия»).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoБавария
logoВердер
logoШальке
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoАйнтрахт Франкфурт
logoШтутгарт
logoВольфсбург
logoОливер Кан
logoЛусио
logoФилипп Лам
logoБастиан Швайнштайгер
logoКлаудио Писарро
logoМирослав Клозе
logoМануэль Нойер
logoМарио Гомес
logoФранк Рибери
logoМихаэль Баллак
logoАрьен Роббен
logoбундеслига Германия
рейтинги
Аилтон
logoХоффенхайм
logoТони Кроос
logoЭлбер
logoТомас Мюллер
logoМатс Хуммельс
logoЭдин Джеко
logoРоберт Левандовски
logoМарио Гетце
logoТиаго Алькантара
logoМарко Ройс
logoДавид Алаба
logoРБ Лейпциг
logoЙозуа Киммих
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
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5722 октября, 19:03
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