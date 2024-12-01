Беллингем забил «Хетафе» с пенальти за фол Ньома на Рюдигере. У Джуда голы в трех играх Ла Лиги подряд
«Реал» с пенальти открыл счет в матче с «Хетафе».
На 27-й минуте во время углового защитник гостей Аллан Ньом придерживал Антонио Рюдигера в борьбе за позицию, и немец упал на газон. Главный судья Алехандро Эрнандес принял решение назначить одиннадцатиметровый.
Удар с точки нанес полузащитник Джуд Беллингем. Он пробил по центру – 1:0.
У англичанина гол в третьей игре чемпионата Испании кряду. Также в этом розыгрыше Ла Лиги на его счету три голевых паса (в том числе один сегодня). Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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