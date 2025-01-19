Бруну про 1:3 с «Брайтоном»: «Нельзя пропускать так легко. У «МЮ» мяч все время доходит до вратаря – надо быть смелее и агрессивнее, не бояться ошибаться»
В 22-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл на «Олд Траффорд» со счетом 1:3.
«Нельзя так легко пропускать голы. Мы должны быть агрессивнее в игре с мячом, потому что уровень игры в АПЛ очень высок. Необходимо постоянно быть на пределе своих возможностей.
Нам нужно смелее обращаться с мячом в заключительной трети и между линиями. Я должен больше держать мяч между линиями и действовать оттуда. Мы не можем все время заканчивать тем, что мяч приходит к нашему вратарю, что происходит постоянно.
Я считаю, что для того, чтобы делать все как следует, нужны уверенность и храбрость. Не бояться совершать ошибки, ведь это часть футбола. Мы должны быть смелыми, чтобы делать это снова и снова. Неважно, насколько сильно давление или насколько сложно играть за «Манчестер Юнайтед», – сказал полузащитник «МЮ».
«Мы, возможно, худшая команда в истории «МЮ». Аморим снова проиграл, Онана снова привез
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