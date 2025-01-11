Хоккеист Пилипенко: «Роналду – мой футбольный кумир. Смотрел практически все его матчи в Лиге чемпионов – импонирует его жизненная история»

Кирилл Пилипенко назвал Криштиану Роналду футбольным кумиром.

– Чей жизненный путь в спорте тебе импонирует?

– Роналду – мой футбольный кумир.

Я смотрел практически все его матчи в Лиге чемпионов, так как мне импонирует его жизненная история, – сказал нападающий «Северсталь» Кирилл Пилипенко.