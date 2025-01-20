«Аль-Хилаль» Малкома за 9 млн евро покупает вингера «Гимараэш» Кайо Сезара
«Аль-Хилаль» за 9 млн евро покупает вингера «Витория Гимараэш» Кайо Сезара.
Саудовский клуб, за который выступает экс-игрок «Зенита» Малком, достиг устной договоренности с португальцами о трансфере 20-летнего бразильца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В 33 матчах сезона во всех турнирах на счету Сезара 4 гола и 8 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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