«Аль-Хилаль» Малкома за 9 млн евро покупает вингера «Гимараэш» Кайо Сезара

«Аль-Хилаль » за 9 млн евро покупает вингера «Витория Гимараэш » Кайо Сезара.

Саудовский клуб, за который выступает экс-игрок «Зенита» Малком, достиг устной договоренности с португальцами о трансфере 20-летнего бразильца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В 33 матчах сезона во всех турнирах на счету Сезара 4 гола и 8 ассистов.