Неймар в шаге от аренды в «Сантос» (Маттео Моретто)

Неймар близок к возвращению в «Сантос».

Инсайдер Маттео Моретто сообщает, что бразилец находится в шаге от перехода в команду, в которой начинал карьеру.

Утверждается, что переговоры с «Аль-Хилалем » насчет аренды 32-летнего форварда перешли на завершающий этап.

В составе саудовского клуба Неймар провел 3 матча в чемпионате за полтора года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

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