Неймар в шаге от аренды в «Сантос» (Маттео Моретто)
Неймар близок к возвращению в «Сантос».
Инсайдер Маттео Моретто сообщает, что бразилец находится в шаге от перехода в команду, в которой начинал карьеру.
Утверждается, что переговоры с «Аль-Хилалем» насчет аренды 32-летнего форварда перешли на завершающий этап.
В составе саудовского клуба Неймар провел 3 матча в чемпионате за полтора года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Он уже не в состоянии играть на привычном уровне». Неймара сплавляют из СА, а 40-летний Роналду станет совладельцем клуба
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто
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