Шикунов об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Как-то дороговато сейчас брать в России футболиста за такую цену. Каков в этом смысл и рентабельность? У нас нет Лиги чемпионов и Лиги Европы»
«Меня очень удивляет ценник, он очень большой. О чем говорит этот трансфер? Не знаю, «Зенит» закрывает позиции, это их проблема по большому счету. Я не могу деньги петербуржцев обсуждать. По мне, это очень дорого. Сейчас брать в России футболиста за такую цену — как-то дороговато.
Ответит ли «Спартак» «Зениту» на трансферном рынке? Он будет отвечать за свои позиции, которые ему нужны, точно не в этих цифрах. У красно-белых потолок на трансферы — в районе 10-15 миллионов. Сейчас за Илича выставили 25 — они не соглашаются и просят 15.
Заплатить можно сколько хочешь, «Газпром» и «Лукойл» — богатейшие организации. Но смысл в этом каков? Рентабельность этих денег, вкладов? У нас нет Лиги чемпионов и Лиги Европы», — сказал бывший спортивный директор «Спартака».
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