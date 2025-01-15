Роднина об отстранении России: «Вряд ли наши футболисты сильно переживают. У них и так все хорошо»

Ирина Роднина высказалась об отстранении российских команд.

«Отстранение российской сборной? Вряд ли наши футболисты сильно переживают из-за отстранения. У них и так все хорошо», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Ирина Роднина: «Отсутствуя на соревнованиях, мы потеряли часть поколения, а может, и целое поколение»