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Роднина об отстранении России: «Вряд ли наши футболисты сильно переживают. У них и так все хорошо»

Ирина Роднина высказалась об отстранении российских команд.

«Отстранение российской сборной? Вряд ли наши футболисты сильно переживают из-за отстранения. У них и так все хорошо», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Ирина Роднина: «Отсутствуя на соревнованиях, мы потеряли часть поколения, а может, и целое поколение»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoИрина Роднина
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
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