Жена Лунина о падении в штрафной «Реала» игрока «Сельты»: «Андрей коснулся мяча, и он немного поменял траекторию. Ветра на «Бернабеу» нет»
«Реал» дома разгромил «Сельту» (5:2 д.в.) в 18 финала Кубка Испании.
На 37-й минуте матча в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом, в результате которого швед упал на газон.
Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу» развивать быструю ответную атаку, в результате которой Килиан Мбаппе открыл счет. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».
«С учетом всех камер и повторов, если вы проявите хотя бы немного внимательности, вы увидите, как Андрей касается мяча и как мяч немного меняет траекторию. Почему? Потому что он коснулся его пальцами.
Ветра на «Сантьяго Бернабеу» нет», – написала в инстаграме Анастасия Томазова.
Жена вратаря «Реала» также опубликовала видео момента со спины вратаря.
Изображение: instagram.com/stories/a.nastasica
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