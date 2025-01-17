Жена Лунина о падении в штрафной «Реала» игрока «Сельты»: «Андрей коснулся мяча, и он немного поменял траекторию. Ветра на «Бернабеу» нет»

Жена Андрея Лунина встала на защиту мужа в спорной ситуации в штрафной «Реала».

«Реал» дома разгромил «Сельту» (5:2 д.в.) в 18 финала Кубка Испании.

На 37-й минуте матча в штрафной «сливочных» произошел контакт между вратарем Андреем Луниным и полузащитником Виллиотом Сведбергом , в результате которого швед упал на газон.

Главный судья матча Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушение правил и позволил «Реалу » развивать быструю ответную атаку, в результате которой Килиан Мбаппе открыл счет. После гола рефери взял паузу, вероятно, проконсультировавшись с ВАР, после чего засчитал взятие ворот на «Сантьяго Бернабеу».

«С учетом всех камер и повторов, если вы проявите хотя бы немного внимательности, вы увидите, как Андрей касается мяча и как мяч немного меняет траекторию. Почему? Потому что он коснулся его пальцами.

Ветра на «Сантьяго Бернабеу » нет», – написала в инстаграме Анастасия Томазова.

Жена вратаря «Реала» также опубликовала видео момента со спины вратаря.

Изображение: instagram.com/stories/a.nastasica

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