Гвардиола про 6:0 с «Ипсвичем»: «Мы сумели вернуть многое из того, что определяло «Ман Сити» последние 10 лет. Рад, что мы поднялись в таблице, попасть в ЛЧ будет тяжело»
Пеп Гвардиола рад, что «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» (6:0).
«Мы очень довольны. Мы сумели вернуть многие вещи, определявшие эту команду на протяжении последнего десятилетия, последних лет. Я рад за футболистов, они заслужили это. Им пришлось нелегко, но мы частично вернули то, что нас определяло на этом пути.
Я очень доволен победой, тремя очками, тем, что мы немного поднялись в таблице, потому что попасть в Лигу чемпионов по итогам этого сезона будет тяжело», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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