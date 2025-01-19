Фоден о 6:0 с «Ипсвичем»: «Лучший матч «Ман Сити» в сезоне, вероятно. Наша цель – остаться в топ-4»
В 22-м туре АПЛ «горожане» одержали разгромную победу на выезде (6:0). Фоден отметился дублем и голевой передачей.
«Вероятно, лучший [матч] в этом сезоне во всех аспектах игры. Мы сохраняли владение мячом в ключевые моменты и хорошо действовали в обороне. Один из наших лучших матчей в этом году.
Мы набираем обороты, важно поддерживать форму игроков. Я связываю это с тем, что игроки находятся в лучшей форме, и команда становится более сплоченной.
Когда мы забиваем, мы не торопимся. Мы сохраняем владение, и сегодня было важно построение игры.
Я извлек из этого [неудачного периода] все уроки. Приятно снова забивать голы с улыбкой на лице и наслаждаться футболом. Я хочу продолжать в том же духе и прибавлять. Никогда не знаешь, что может случиться. Наша цель – остаться в первой четверке», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий