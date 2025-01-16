Литвинов о словах Абаскаля, что он «подготовил «Спартак»: «Тренер мог и имеет право говорить так. Нынешняя команда комплектовалась несколько лет»
Испанец покинул пост тренера красно‑белых в апреле 2024 года, летом команду возглавил Деян Станкович.
После 18 туров «Спартак» занимает в Мир РПЛ 3-е место, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
— Абаскаль заявил, что нынешний состав «Спартака» комплектовал именно он. Насколько это объективно?
— Считаю, что каждый тренер, который тренировал нашу команду за последние два‑три года, может спокойно говорить, что приложил руку к успеху. Нынешняя команда комплектовалась несколько лет. Некоторые игроки пришли при одном тренере, другие – при другом. Когда новый тренер приходит, начинаешь вспоминать, что нового дал тебе предыдущий специалист, какие‑то моменты. Каждый тренер делится опытом, и ты пытаешься брать самое лучшее.
Абаскаль мог и имеет право говорить так. Понятно, что сборы мы прошли с другим тренером и связки наработали другие, но все равно, — сказал полузащитник «Спартака».
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