Литвинов о словах Абаскаля, что он «подготовил «Спартак»: «Тренер мог и имеет право говорить так. Нынешняя команда комплектовалась несколько лет»

Руслан Литвинов оценил слова Гильермо Абаскаля, что он подготовил нынешний «Спартак».

Испанец покинул пост тренера красно‑белых в апреле 2024 года, летом команду возглавил Деян Станкович .

После 18 туров «Спартак» занимает в Мир РПЛ 3-е место, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

— Абаскаль заявил, что нынешний состав «Спартака» комплектовал именно он. Насколько это объективно?

— Считаю, что каждый тренер, который тренировал нашу команду за последние два‑три года, может спокойно говорить, что приложил руку к успеху. Нынешняя команда комплектовалась несколько лет. Некоторые игроки пришли при одном тренере, другие – при другом. Когда новый тренер приходит, начинаешь вспоминать, что нового дал тебе предыдущий специалист, какие‑то моменты. Каждый тренер делится опытом, и ты пытаешься брать самое лучшее.

Абаскаль мог и имеет право говорить так. Понятно, что сборы мы прошли с другим тренером и связки наработали другие, но все равно, — сказал полузащитник «Спартака ».