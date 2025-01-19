«Брайтон» обыграл «МЮ» во втором матче подряде – 3:1. В лайве на победу с форой (-1,5) давали коэффициент 14.90

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» в 22-м туре АПЛ (1:3).

В прематче «МЮ» котировался фаворитом с коэффициентом 2.18. На гостей давали 3.40. Победа «Брайтона» с форой (-1,5) шла за 7.00, в лайве коэффициент на это поднялся до 14.90.

У «МЮ» лишь одна победа в последних 8 играх против «Брайтона». Манкунианцы прервали 3-матчевую серию без поражений во всех турнирах.

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