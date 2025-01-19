Гол «Брайтона» в ворота «МЮ» отменен после ВАР. Ван Хекке сфолил на Далоте в атаке
Гол «Брайтона» в ворота «МЮ» отменен после вмешательства ВАР.
Жоао Педро Жезус забил на 53-й минуте матча 22-го тура АПЛ. Главный арбитр встречи Питер Бэнкс засчитал гол, но после просмотра видеоповтора изменил решение, так как в ходе атаки «Брайтона» Жан-Поль ван Хекке сфолил на Диогу Далоте.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: матч-центр АПЛ
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