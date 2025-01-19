Вингер «Байера» Терье выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия
Мартен Терье больше не сыграет в этом сезоне.
«Байер» объявил о том, что вингер пропустит оставшуюся часть чемпионата в связи с травмой, полученной в начале матча против «Боруссии» Менхенгладбах (3:1). У француза выявлен разрыв ахиллова сухожилия.
В этом сезоне Терье, летом приобретенный у «Ренна» за 22 млн евро, провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Байера»
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