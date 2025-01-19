Вингер «Байера» Терье выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия

Мартен Терье больше не сыграет в этом сезоне.

«Байер » объявил о том, что вингер пропустит оставшуюся часть чемпионата в связи с травмой, полученной в начале матча против «Боруссии » Менхенгладбах (3:1). У француза выявлен разрыв ахиллова сухожилия.

В этом сезоне Терье , летом приобретенный у «Ренна» за 22 млн евро, провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .