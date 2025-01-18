«Байер» выиграл 11 матчей подряд с общим счетом 30:8. Дальше – «Атлетико» и «Лейпциг»

«Байер» продлил победную серию до 11 матчей.

Команда Хаби Алонсо обыграла «Боруссию» Менхенгладбах в 18-м туре Бундеслиги (3:1).

В последний раз леверкузенцы теряли очки в каком-либо турнире 9 ноября – тогда была ничья с «Бохумом». С тех пор у «Байера » 11 побед подряд с общим счетом 30:8.

21 января действующие чемпионы Германии встретятся с «Атлетико» в Лиге чемпионов, а 25-го выступят в гостях у «Лейпцига» в Бундеслиге.