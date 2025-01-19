Гиттенс может уйти из «Боруссии», если клуб не попадет в ЛЧ. Вингер интересен «Баварии», «Челси» и «МЮ»
Джейми Гиттенс может покинуть «Боруссию» в этом сезоне.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, трансфер 20-летнего вингера рассматривает не только «Бавария», в нем серьезно заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Никакие решения пока не приняты, но все клубы выразили конкретный интерес.
Подчеркивается, что если «Дортмунд», занимающий 10-е место, не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон, уход футболиста станет весьма вероятным. Действующий контракт Джейми с клубом рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне Гиттенс провел 18 матчей в Бундеслиге, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика англичанина доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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