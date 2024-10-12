«Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за Гиттенсом из «Боруссии»
«Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются Джейми Гиттенсом из «Боруссии».
20-летний вингер выступает за основной состав клуба из Дортмунда с 2022 года.
В этом сезоне на его счету девять матчей за «Боруссию» во всех турнирах, четыре гола и одна результативная передача.
Действующий контракт Гиттенса рассчитан до конца сезона-2027/28.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football London
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