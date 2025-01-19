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Тен Хаг может сменить Шахина во главе «Дортмунда». Решающим для Нури станет матч ЛЧ против «Болоньи»

Нури Шахин может покинуть пост главного тренера дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Sky, во вторник тренеру предстоит решающий матч в Лиге чемпионов против «Болоньи». 

Если Шахина уволят, Эрик тен Хаг может возглавить «Боруссию». Его называют «серьезным кандидатом» на этот пост. Отчасти это связано с тем, что он сейчас без работу.

Себастиан Хенесс – сильный вариант на лето. Он может покинуть «Штутгарт» за 7-8 млн евро отступных.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
logoНури Шахин
logoБолонья
logoБоруссия Дортмунд
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЭрик тен Хаг
logoбундеслига Германия
logoСебастиан Хенесс
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