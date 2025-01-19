Тен Хаг может сменить Шахина во главе «Дортмунда». Решающим для Нури станет матч ЛЧ против «Болоньи»
Нури Шахин может покинуть пост главного тренера дортмундской «Боруссии».
Как сообщает Sky, во вторник тренеру предстоит решающий матч в Лиге чемпионов против «Болоньи».
Если Шахина уволят, Эрик тен Хаг может возглавить «Боруссию». Его называют «серьезным кандидатом» на этот пост. Отчасти это связано с тем, что он сейчас без работу.
Себастиан Хенесс – сильный вариант на лето. Он может покинуть «Штутгарт» за 7-8 млн евро отступных.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем