«Выгоняй шаурму из клуба! Тен Хаг, приди, порядок наведи!» Андронов о Шахине и «Боруссии» Дортмунд

Алексей Андронов сравнил Нури Шахина с шаурмой после поражения «Боруссии».

Дортмундская «Боруссия » уступила «Айнтрахту » (0:2) в 18-м туре Бундеслиги. У команды тренера Шахина 3-е поражение подряд и одна победа в 8 последних играх.

«Что и кому непонятно с этим Анадолу Денером ходячим?! 🤬 Выгоняй шаурму из клуба! Тен Хаг, приди, порядок наведи!

Шахин – Aus bitte, sofort! («вон, пожалуйста, немедленно» – Спортс’‘) 🤧», – написал журналист и спортивный комментатор Андронов , болеющий за «Боруссию».

Ранее сообщалось , что клуб может назначить бывшего главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага на место турецкого специалиста.