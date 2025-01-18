«Выгоняй шаурму из клуба! Тен Хаг, приди, порядок наведи!» Андронов о Шахине и «Боруссии» Дортмунд
Алексей Андронов сравнил Нури Шахина с шаурмой после поражения «Боруссии».
Дортмундская «Боруссия» уступила «Айнтрахту» (0:2) в 18-м туре Бундеслиги. У команды тренера Шахина 3-е поражение подряд и одна победа в 8 последних играх.
«Что и кому непонятно с этим Анадолу Денером ходячим?! 🤬 Выгоняй шаурму из клуба! Тен Хаг, приди, порядок наведи!
Шахин – Aus bitte, sofort! («вон, пожалуйста, немедленно» – Спортс’‘) 🤧», – написал журналист и спортивный комментатор Андронов, болеющий за «Боруссию».
Ранее сообщалось, что клуб может назначить бывшего главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага на место турецкого специалиста.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
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