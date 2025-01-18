Директора «Боруссии» заявили о доверии Шахину после трех поражений подряд: «По-прежнему поддерживаем Нури»

Руководство «Боруссии» заявило о доверии Нури Шахину.

Дортмундцы проиграли «Айнтрахту» (0:2) в 18-м туре Бундеслиги. Это третье поражение команды подряд.

«Мы продолжим работать в этой конфигурации. У Нури есть наше доверие», – заявил спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель в интервью DAZN.

«Мы по-прежнему поддерживаем Нури. Это его и наша ответственность – добиться максимума для «Боруссии ». Нури будет на скамейке в Болонье с четким ожиданием того, что нам нужны победы и успехи», – сказал генеральный директор Ларс Риккен .

«Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги с 25 очками.