Шахин о 0:2 с «Айнтрахтом»: «Дортмунд» играл слишком академично в 1-м тайме. Мы вновь с пустыми руками»

Нури Шахин оценил поражение от «Айнтрахта» (0:2) в Бундеслиге.

«Первый тайм мы провели не лучшим образом, играли слишком академично. Было ощущение, что мы все время опаздывали на один шаг, и то, как мы пропустили первый гол, было весьма симптоматично.

Второй тайм получился очень хорошим, мы действовали энергично и приложили массу усилий. Но, к сожалению, в итоге мы вновь с пустыми руками», – сказал тренер дортмундской «Боруссии» после третьего поражения подряд.