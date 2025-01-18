Шахин о 0:2 с «Айнтрахтом»: «Дортмунд» играл слишком академично в 1-м тайме. Мы вновь с пустыми руками»
Нури Шахин оценил поражение от «Айнтрахта» (0:2) в Бундеслиге.
«Первый тайм мы провели не лучшим образом, играли слишком академично. Было ощущение, что мы все время опаздывали на один шаг, и то, как мы пропустили первый гол, было весьма симптоматично.
Второй тайм получился очень хорошим, мы действовали энергично и приложили массу усилий. Но, к сожалению, в итоге мы вновь с пустыми руками», – сказал тренер дортмундской «Боруссии» после третьего поражения подряд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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