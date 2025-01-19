Товарищеский матч. «Интер Майами» победил «Америку» в серии пенальти, Месси забил гол
«Интер Майами» победил «Америку» в серии пенальти.
Основное время товарищеского матча завершилось вничью 2:2. Лионель Месси отметился голом с паса Луиса Суареса.
В серии пенальти «Интер» выиграл 3:2.
Товарищеский матч
Опубликовано: Sports
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