«Ахмат» подписал лучшего бомбардира чемпионата Парагвая Родриго Руиса Диаса из «2 мая». Агент подтвердил
«Ахмат» подписал контракт с Родриго Руисом Диасом.
Об этом сообщил агент футболиста Пабло Себальос. 25-летний форвард подписал контракт на 3,5 года.
«Мы подписали контракт с «Ахматом» на 3,5 года», – сказал агент Пабло Себальос, представляющий интересы игрока.
В сезоне-2024 Родриго Руис Диас провел за «2 мая» 22 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая (Клаусуры).
Transfermarkt оценивает форварда в 700 тысяч евро.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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