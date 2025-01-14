«Ахмат» подписал лучшего бомбардира чемпионата Парагвая Родриго Руиса Диаса из «2 мая». Агент подтвердил

«Ахмат» подписал контракт с Родриго Руисом Диасом.

Об этом сообщил агент футболиста Пабло Себальос. 25-летний форвард подписал контракт на 3,5 года.

«Мы подписали контракт с «Ахматом » на 3,5 года», – сказал агент Пабло Себальос, представляющий интересы игрока.

В сезоне-2024 Родриго Руис Диас провел за «2 мая» 22 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая (Клаусуры).

Transfermarkt оценивает форварда в 700 тысяч евро.