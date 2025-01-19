Прудников об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «В переходах за такие деньги нет надобности в текущих условиях. Нет еврокубков. Лучше растить своих футболистов»

Александр Прудников не видит надобности в трансфере Луиса Энрике в «Зенит».

«Зенит » – одна из немногих команд в России, которая может себе позволить такой трансфер. Но я думаю, что в переходах за такие деньги нет надобности в текущих условиях.

Сегодня наши клубы просто играют 30 матчей в чемпионате. Они не участвуют в еврокубках. А без участия в еврокубках я не вижу смысла в таких тратах.

Сейчас лучше растить своих футболистов, пока у нас есть такая возможность», – сказал экс-футболист ряда российских клубов.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что Луис Энрике переходит в «Зенит» за 35 млн евро. Metaratings.ru информировал, что сумма трансфера может составить до 40 млн евро: 32 млн – фиксированные выплаты, а еще 8 млн в виде бонусов за достижения игрока.