  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Прудников об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «В переходах за такие деньги нет надобности в текущих условиях. Нет еврокубков. Лучше растить своих футболистов»
42

Прудников об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «В переходах за такие деньги нет надобности в текущих условиях. Нет еврокубков. Лучше растить своих футболистов»

Александр Прудников не видит надобности в трансфере Луиса Энрике в «Зенит».

«Зенит» – одна из немногих команд в России, которая может себе позволить такой трансфер. Но я думаю, что в переходах за такие деньги нет надобности в текущих условиях.

Сегодня наши клубы просто играют 30 матчей в чемпионате. Они не участвуют в еврокубках. А без участия в еврокубках я не вижу смысла в таких тратах.

Сейчас лучше растить своих футболистов, пока у нас есть такая возможность», – сказал экс-футболист ряда российских клубов.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что Луис Энрике переходит в «Зенит» за 35 млн евро. Metaratings.ru информировал, что сумма трансфера может составить до 40 млн евро: 32 млн – фиксированные выплаты, а еще 8 млн в виде бонусов за достижения игрока.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoЛуис Энрике Андре
logoАлександр Прудников
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoБотафого
logoЗенит
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» может заплатить за Энрике до 40 млн евро с учетом бонусов, зарплата вингера – 4 млн плюс бонусы, комисионные – 4 млн (Metaratings)
270сегодня, 09:46
🤯 «Зенит» платит 35 млн евро за «Короля Америки». Что это за Луис Энрике?
192сегодня, 05:00
«Зенит» и вингер «Ботафого» Луис Энрике подпишут контракт до 2029 года (Николо Скира)
49сегодня, 01:31
«Зенит» покупает вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 35 млн евро
185вчера, 22:07
Рекомендуем
Главные новости
Экс-судья Итурральде о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это пенальти. ВАР не позвал судью, так как мяч шел не туда»
2914 минут назадФото
Владимир Пономарев: «Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. А как мы раньше играли? «Волга» стоила 6 тысяч рублей. Мы получали 300 рублей»
1329 минут назад
Переговоры «Спартака» с Иличем идут тяжело, клуб смущают травмы и высокие запросы игрока. «Зенит» отказался от хавбека «Торино» (Sport24)
3737 минут назад
Гави пожелал «Хетафе» вылета в Сегунду. Защитник клуба Иглесиас рассказал, что хавбек «Барсы» говорил это, прикрыв рот рукой
97сегодня, 10:02
Играешь в фэнтези? Красавчик! Спортсу’’ нужен тот, кто выведет наши фэнтези-игры на новый уровень – откликайся на вакансию!
сегодня, 10:00Вакансия
«Барса» – это мафия», «продай мне ложу, Лапорта» и «толстяк» скандировали фанаты «Хетафе» во время матча
27сегодня, 09:49
«Зенит» может заплатить за Энрике до 40 млн евро с учетом бонусов, зарплата вингера – 4 млн плюс бонусы, комисионные – 4 млн (Metaratings)
270сегодня, 09:46
Ла Лига и «Барса» осудили расизм в адрес Бальде
14сегодня, 09:32
Гави – игроку «Хетафе» Йеллу: «Кто ты такой? Ты ужасен, приди в себя»
28сегодня, 09:30
Экс-арбитр Фернандес о пощечине Бальде: «Сила незначительна. Это не красная»
15сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Головине: «Не впечатляет статистика в этом сезоне. Обычно оказывает больше влияния на игру «Монако» и набирает больше результативных действий»
214 минут назад
Товарищеский матч. «Интер Майами» победил «Америку» в серии пенальти, Месси забил гол
14 минут назад
Колосков о Пиняеве: «Не оправдывает надежд пока. Специалисты у нас всегда отправляют молодых в «Реал», «Челси», «МЮ»
22 минуты назад
Питер Крауч: «Холанд побьет все рекорды в АПЛ. Он станет только сильнее»
457 минут назад
«Ахмат» взял на сборы лучшего бомбардира чемпионата Парагвая Родриго Руиса Диаса. Игрок прошел медосмотр и получил допуск к тренировкам
658 минут назад
Лопетеги может возглавить сборную Бельгии. С ним ведут переговоры
4сегодня, 09:58
Мерсон о Парти в моменте гола Уоткинса «Арсеналу»: «Ужасно сыграл, должен был бежать за ним. Это невообразимо и не принесет чемпионских титулов»
6сегодня, 09:14
«Сильнее «Динамо» не вижу команды. Почему нет?» Новиков верит в чемпионство клуба
7сегодня, 10:07
Йылдыз травмировался в игре с «Миланом». У хавбека «Юве» мышечное повреждение
5сегодня, 08:38
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Страсбур», «Гавр» Кузяева сыграет с «Реймсом», «Сент-Этьен» – «Нант»
17сегодня, 08:20
Рекомендуем