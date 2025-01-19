Гави – игроку «Хетафе» Йеллу: «Кто ты такой? Ты ужасен, приди в себя»

Гави пытался спровоцировать Йеллу Сантьяго из «Хетафе».

Вчера «Барселона » сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре Ла Лиги .

Сантьяго вышел на замену на 49-й минуте игры, а уже на 54-й получил желтую карточку за споры с арбитром Пабло Гонсалес Фуэртесом.

Это произошло после того, как Гави обратился к полузащитнику со словами: «Кто ты, кто ты такой? Ты ужасен, приди в себя».

Как сообщает Marca, этот момент попал в трансляцию Movistar Plus.

На 66-й минуте матча Йеллу Сантьяго покинул поле после обратной замены.

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