«Сильнее «Динамо» не вижу команды. Почему нет?» Новиков верит в чемпионство клуба
После 18 туров «Динамо» идет 4-м в Мир РПЛ, набрав 35 очков.
– Как оцените работу Марцела Лички в этом сезоне в «Динамо»?
– Никогда не оцениваю работу коллег. Мы люди одной профессии, очень неэтично оценивать своего коллегу.
В любом случае, результаты «Динамо» говорят сами за себя. Команда борется за чемпионство, находится вверху турнирной таблицы. Что может быть лучше? Только стать чемпионом. Все в руках «Динамо».
– То есть вы верите в чемпионство «Динамо» в нынешнем сезоне?
– Да, почему нет? Не вижу команду, которая была бы сильнее «Динамо». Не вижу тех, кто сильно выделяется на фоне других.
Судьба чемпионства может решиться в матчах не друг против друга, а против тех команд, которые идут внизу турнирной таблицы. С ними нельзя терять очки, – сказал бывший главный тренер «Динамо», работающий в «Нефтехимике».
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