Решающим для Илича в «Пари НН» будет матч с «Акроном». Его заменит Новиков из «Нефтехимика» при плохом результате (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия Первая лига отставки Нефтехимик Саша Илич Пари НН Акрон Кирилл Новиков Футбол

«Пари НН» может уволить Сашу Илича после матча с «Акроном».

Нижегородский клуб уступил на своем поле «Зениту» (0:3) в 7-м туре Мир РПЛ. Команда идет на 10-м месте с 10 очками. У команды 5 поражений подряд, одно – по пенальти.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Илич не будет уволен с поста главного тренера «Пари НН» до матча с Акроном, который станет для него решающим.

Если по итогам встречи 8-го тура нижегородцы окажутся в районе зоны вылета, то тренер будет уволен.

Утверждается, что в случае отставки Илича – новым главным тренером команды станет Кирилл Новиков из «Нефтехимика», с которым ранее «Пари НН» уже согласовывал контракт на случай ухода серба.

Илич о 0:3 с «Зенитом»: «Пари НН» пропустил минимум 2 мяча после ошибок – это неприемлемо. Куда я уходил? Был в туалете»

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5 комментариев
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Новиков это тот,что с Динамо умудрился грузинам слить в Европе?
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Сегодня Акрон сменит тренера в Ахмате, а в следующий раз - в Пари НН.
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Акрон конечно симпатичный,но НН то постабильнее и опыта побольше игры в вышке.
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Ответ FrEeMaN88
Новиков это тот,что с Динамо умудрился грузинам слить в Европе?
Да тренер открывший Мамардашвили.😅😅😅
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