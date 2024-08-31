Решающим для Илича в «Пари НН» будет матч с «Акроном». Его заменит Новиков из «Нефтехимика» при плохом результате (Иван Карпов)

«Пари НН» может уволить Сашу Илича после матча с «Акроном».

Нижегородский клуб уступил на своем поле « » (0:3) в 7-м туре Мир . Команда идет на 10-м месте с 10 очками. У команды 5 поражений подряд, одно – по пенальти.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Илич не будет уволен с поста главного тренера «Пари НН» до матча с , который станет для него решающим.

Если по итогам встречи 8-го тура нижегородцы окажутся в районе зоны вылета, то тренер будет уволен.

Утверждается, что в случае отставки Илича – новым главным тренером команды станет из « », с которым ранее «Пари НН» уже согласовывал контракт на случай ухода серба.

Илич о 0:3 с «Зенитом»: «Пари НН» пропустил минимум 2 мяча после ошибок – это неприемлемо. Куда я уходил? Был в туалете»