Решающим для Илича в «Пари НН» будет матч с «Акроном». Его заменит Новиков из «Нефтехимика» при плохом результате (Иван Карпов)
«Пари НН» может уволить Сашу Илича после матча с «Акроном».
Нижегородский клуб уступил на своем поле «Зениту» (0:3) в 7-м туре Мир РПЛ. Команда идет на 10-м месте с 10 очками. У команды 5 поражений подряд, одно – по пенальти.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, Илич не будет уволен с поста главного тренера «Пари НН» до матча с Акроном, который станет для него решающим.
Если по итогам встречи 8-го тура нижегородцы окажутся в районе зоны вылета, то тренер будет уволен.
Утверждается, что в случае отставки Илича – новым главным тренером команды станет Кирилл Новиков из «Нефтехимика», с которым ранее «Пари НН» уже согласовывал контракт на случай ухода серба.
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