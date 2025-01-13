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  • Cелюк о Хусанове в «Ман Сити»: «50 миллионов — конечно, перебор! В 15 я бы еще поверил. Максимум 20. «Рома» купила у «Жироны» Довбика за 30»
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Cелюк о Хусанове в «Ман Сити»: «50 миллионов — конечно, перебор! В 15 я бы еще поверил. Максимум 20. «Рома» купила у «Жироны» Довбика за 30»

Дмитрий Селюк оценил вероятный трансфер Абдукодира Хусанова из «Ланса» в «Ман Сити».

«Я давно знаю Хусанова. Он ведь когда выступал в Беларуси за «Энергетик-БГУ», жил в одной квартире с моим футболистом. Видите, смог проявить себя и заинтересовал «Ланс». Уехал во Францию. И тут возникает вопрос: почему российские клубы его не разглядели? 

Знаете, когда порой спортивным директорам из РПЛ предлагаешь футболистов из Беларуси и Узбекистана, на тебя нередко смотрят, как будто ты говоришь про хоккеиста... Странная история, отдельная тема. Просто надо чаще смотреть под ноги, а не витать в облаках, смотреть на звезды. Если у тебя есть 10 миллионов, конечно, ты кого-то привезешь. Но, согласитесь, сложнее найти Хусанова, чем выложить деньги, допустим, за Угальде, против которого я ничего не имею.

Какое-то время Хусанову потребовалось для адаптации во Франции. А в этом сезоне он хорошо себя показал, и вот уже за ним приходит, как пишут, «Манчестер Сити».

Другое дело, меня удивляют суммы, которые фигурируют в СМИ. Ну какие 50 миллионов? Вы чего? Я в это не верю. Какие-то игры. В 15 миллионов я бы еще поверил. Максимум 20. Пишут про 40 и какие-то бонусы. Как говорится, только население пугают такими цифрами.

С другой стороны, у «Сити» очень много денег. Возможно, и решили себе позволить такую покупку. Не знаю... Но 50 миллионов — это, конечно, перебор! Вы много знаете клубов в мире, которые выкладывают такие деньжищи за центрального защитника? Я — нет.

Слушайте, летом «Рома» купила у «Жироны» Довбика. За 30 миллионов. А тут пишут про 50», – сказал футбольный агент.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАбдукодир Хусанов
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoАртем Довбик
logoРома
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
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logoЛанс
logoвысшая лига Узбекистан
logoДмитрий Селюк
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