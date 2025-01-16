«Интер» за 7 млн евро купит хавбека «Ньюэллс Олд Бойз» Переса
«Интер» подпишет Томаса Переса из «Ньюэллс Олд Бойз».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, миланцы договорились о трансфере на общую сумму 7 млн евро с учетом бонусов.
Контракт игрока согласован, сейчас планируется медицинское обследование.
19-летний центральный полузащитник провел 29 матчей за аргентинский клуб, в которых забил 1 гол.
Transfermarkt оценивает стоимость Переса в 400 тысяч евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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