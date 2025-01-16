«Интер» за 7 млн евро купит хавбека «Ньюэллс Олд Бойз» Переса

«Интер» подпишет Томаса Переса из «Ньюэллс Олд Бойз».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , миланцы договорились о трансфере на общую сумму 7 млн ​​евро с учетом бонусов.

Контракт игрока согласован, сейчас планируется медицинское обследование.

19-летний центральный полузащитник провел 29 матчей за аргентинский клуб, в которых забил 1 гол.

Transfermarkt оценивает стоимость Переса в 400 тысяч евро.