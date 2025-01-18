Томас Франк: «Ливерпуль» на голову выше «Ман Сити» и «Арсенала». Это лучшая команда АПЛ и мира»
Томас Франк считает «Ливерпуль» главным претендентом на победу в АПЛ.
«Брентфорд» сегодня уступил «красным» со счетом 0:2 в 22-м туре чемпионата Англии.
«Мы только что играли с «Манчестер Сити», «Арсеналом», а теперь и «Ливерпулем». Я считаю, что мерсисайдцы на голову выше тех двух команд.
Это цельная команда, ее рабочая этика и то, как игроки возвращаются назад, являются хорошим индикатором. Они очень хороши на всех участках поля. Они очень опасны впереди. Они очень, очень хороши.
Это лучшая команда АПЛ и мира. «Ливерпуль» – фаворит АПЛ с огромным отрывом», – сказал главный тренер «Брентфорда».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем