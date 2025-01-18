Томас Франк: «Ливерпуль» на голову выше «Ман Сити» и «Арсенала». Это лучшая команда АПЛ и мира»

Томас Франк считает «Ливерпуль» главным претендентом на победу в АПЛ.

«Брентфорд» сегодня уступил «красным» со счетом 0:2 в 22-м туре чемпионата Англии.

«Мы только что играли с «Манчестер Сити », «Арсеналом », а теперь и «Ливерпулем ». Я считаю, что мерсисайдцы на голову выше тех двух команд.

Это цельная команда, ее рабочая этика и то, как игроки возвращаются назад, являются хорошим индикатором. Они очень хороши на всех участках поля. Они очень опасны впереди. Они очень, очень хороши.

Это лучшая команда АПЛ и мира. «Ливерпуль» – фаворит АПЛ с огромным отрывом», – сказал главный тренер «Брентфорда ».