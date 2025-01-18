Канчельскис о Тедеско: «Без команды не останется, его агенты очень продуктивно работают. В сборной Бельгии он вообще не к месту был»
Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Доменико Тедеско.
39-летний специалист был уволен с поста главного тренера сборной Бельгии.
«Я уже говорил, что появление Тедеско в сборной Бельгии меня сильно удивило. Как будто вообще не к месту он там был.
Если посмотреть на список команд, где и как он работал, можно сказать, что его агенты очень продуктивно работают. Наверное, только из-за агентов его бы везде не брали, но каких-то удивительных результатов он еще не показывал.
Посмотрим, как дальше будет – думаю, без команды он не останется», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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