Канчельскис о Тедеско: «Без команды не останется, его агенты очень продуктивно работают. В сборной Бельгии он вообще не к месту был»

Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Доменико Тедеско.

39-летний специалист был уволен с поста главного тренера сборной Бельгии .

«Я уже говорил, что появление Тедеско в сборной Бельгии меня сильно удивило. Как будто вообще не к месту он там был.

Если посмотреть на список команд, где и как он работал, можно сказать, что его агенты очень продуктивно работают. Наверное, только из-за агентов его бы везде не брали, но каких-то удивительных результатов он еще не показывал.

Посмотрим, как дальше будет – думаю, без команды он не останется», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».