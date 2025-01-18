2

Хвича забьет меньше 6 голов за «ПСЖ» до конца сезона Лиги 1, считают букмекеры

Букмекеры открыли линию на статистику Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.72, что Хвича забьет меньше 6 мячей до конца сезона. На 6+ голов грузина можно поставить за 2.00.

Тотал 3,5 ассистов оценен в равнозначные 1.85. Минимум один дубль Хвичи идет за 2.20, хет-трик – за 9.00.

Линия открыта на статистику вингера в этом сезоне только в Лиге 1.

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами.

Ставочная вики Спортса

Календарь спортивных событий-2025: главные турниры, когда пройдут, кто фаворит

Опубликовала: Венера Кравченко
logoПСЖ
logoНаполи
Ставки на спорт
logoХвича Кварацхелия
logoсерия А Италия
Ставки на футбол
logoлига 1 Франция
БЕТСИТИ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Фрайбург» забыл о победах в гостях, но обыграл «Штутгарт» в первом круге. Используйте фрибет 4444 рублей на сложный матч в Бундеслиге
сегодня, 09:00Реклама
Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил в матче НХЛ. На его гол давали коэффициент 500.00
сегодня, 07:52
«Ювентус» сыграл вничью в 7 из 8 последних матчей в Серии А. 3.15 – укрепление тренда в игре с «Миланом»
сегодня, 07:20
«Аталанта» – фаворит против «Наполи». Бергамаски разгромили неаполитанцев в двух последних матчах с общим счетом 6:0
сегодня, 07:12
Количество переведенных выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС и цифровую карту выросло в 2 раза
сегодня, 06:57
Мойкано заменит Царукяна в бою с Махачевым на UFC 311. Коэффициент на Ислама упал с 1.30 до 1.06
сегодня, 06:33
«Барселона» не побеждает 3 матча подряд в Ла Лиге. 1.54 – серия прервется в игре с «Хетафе»
2сегодня, 06:17
3.50 – Холанд побьет рекорд Ширера по голам в АПЛ. Его контракт с «Сити» действует еще 10 лет
8вчера, 14:55
Холанд продлил контракт с «Сити» до 2034 года. Букмекеры уверены, что он выиграет «Золотой мяч» до конца карьеры
4вчера, 14:20
Букмекеры дают 22% на то, что Мирра Андреева выбьет Соболенко с Australian Open. У россиянки 12 побед в 14 матчах
8вчера, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча Серии А
53 минуты назадПромо
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Аталанты» прервать победную серию «Наполи»
сегодня, 07:29Промо
BetBoom запускает «Гонку 24/7». На кону 8 000 000 рублей!
вчера, 14:39Промо
«Команда Слота пропускает практически в каждом матче – и часто именно соперник открывает счет». Прогноз Максима Полтавца на «Брентфорд» – «Ливерпуль»
1вчера, 09:26
Минимальная победа «Баварии» принесла игроку выигрыш более 2 млн рублей
16 января, 14:17Промо
«Команда Вальверде забивает не так много голов, но контролирует ход матча как топ-клуб». Прогноз Бокова на игру «Атлетик» – «Осасуна»
16 января, 12:45
Автогол защитника «Ювентуса» помог клиенту БК Мелбет забрать выигрыш более 2 млн рублей
16 января, 10:04Промо
Юра Ла Саета сделал прогноз на матч «Реал» – «Сельта» с коэффициентом 4.30
16 января, 08:27
1.37 на «Арсенал» и 8.60 на «Тоттенхэм» – крупнейший разрыв в коэффициентах в лондонским дерби в 21-м веке
415 января, 14:57
Уверенная победа Вероники Кудерметовой на Australian Open принесла клиенту «Лиги Ставок» 2 708 750 рублей
15 января, 13:06Промо
Рекомендуем