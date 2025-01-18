Хвича забьет меньше 6 голов за «ПСЖ» до конца сезона Лиги 1, считают букмекеры
Букмекеры открыли линию на статистику Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
БЕТСИТИ дает коэффициент 1.72, что Хвича забьет меньше 6 мячей до конца сезона. На 6+ голов грузина можно поставить за 2.00.
Тотал 3,5 ассистов оценен в равнозначные 1.85. Минимум один дубль Хвичи идет за 2.20, хет-трик – за 9.00.
Линия открыта на статистику вингера в этом сезоне только в Лиге 1.
В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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