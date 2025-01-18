Медведев о возможном переходе Энрике в «Зенит»: «Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков»
Александр Медведев высказался о возможном переходе Луиса Энрике.
– Издание Globo сообщает, что «Зенит» близок к подписанию Луиса Энрике из «Ботафого» за 35 миллионов евро. Сумма очень большая для российского рынка. Действительно ли это так?
– Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков. Комментарии только по результатам, – сказал председатель правления «Зенита».
В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии 24-летний бразилец забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 35 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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