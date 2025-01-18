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Медведев о возможном переходе Энрике в «Зенит»: «Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков»

Александр Медведев высказался о возможном переходе Луиса Энрике.

Издание Globo сообщает, что «Зенит» близок к подписанию Луиса Энрике из «Ботафого» за 35 миллионов евро. Сумма очень большая для российского рынка. Действительно ли это так?

– Идут переговоры по одновременной покупке и продаже ряда игроков. Комментарии только по результатам, – сказал председатель правления «Зенита».

В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии 24-летний бразилец забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 35 матчах.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Медведев
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoЛуис Энрике Андре
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