«Тедеско вернется в РПЛ только на заработки, если других вариантов не будет. Но у клуба-аутсайдера на него денег не хватит». Пономарев об экс-тренере сборной Бельгии

Владимир Пономарев оценил вероятность возвращения Доменико Тедеско в Мир РПЛ.

В пятницу экс-тренера «Спартака» уволили из сборной Бельгии.

«Пригодится ли он кому-то из клубов РПЛ? Важно для начала сказать, что мы живем в такое время, когда к нам в РПЛ часто иностранцы приезжают только на заработки. К тренерам это тоже относится. Допустим, провалится тренер тут – и что? Скажет просто, что в России было тяжело, и запоет их стандартную песню про тяготы жизни в нашей стране для западных СМИ.

Тедеско ведь сам тогда ушел из «Спартака», верно? Не думаю, что он захочет возвращаться, иначе зачем было уходить? Тедеско вернется в Россию только на заработки, если других вариантов у него не будет.

Но куда ему возвращаться? В «Спартаке» место занято, не пойдет же он в клуб-аутсайдер, да и у такого клуба на него денег не хватит. Получается, что для Тедеско сейчас нет места в РПЛ », — сказал бывший футболист ЦСКА.