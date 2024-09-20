Фергюсон рассказал о страхе потерять память: «Мне 82, конечно, я беспокоюсь. Пока я в порядке, не знаю, как будет дальше. Я много читаю, решаю задачки, думаю, это помогает»

Алекс Фергюсон рассказал о страхе потерять память.

82-летний тренер поделился своими переживаниями после того, как Бобби Чарльтон и Денис Лоу столкнулись с подобными заболеваниями.

Экс-игрок «МЮ» Чарльтон скончался в октябре прошлого года в возрасте 86 лет после борьбы с деменцией, а Лоу сейчас страдает болезнью Альцгеймера в возрасте 84 лет.

«Мне 82 года, и, конечно, я беспокоюсь об этом. Честно говоря, моя память пока в порядке, слава богу, постучим по дереву – не знаю, останется ли так и дальше. Но я 100% беспокоюсь об этом. Совру, если скажу, что у меня не возникает подобных мыслей.

Я много читаю, решаю задачки, и я думаю, что это помогает. Есть викторины на ютуб со 100 вопросами, и если я не набираю 70 процентов, я начинаю волноваться», – сказал Фергюсон.