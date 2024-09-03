Сунесс об «МЮ»: «ФК «Голливуд». Если кто-то проявляет себя, его возносят до категории суперзвезд задолго до того, как он станет хорошим игроком»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бобби Чарльтон Грэм Сунесс Денис Лоу Джордж Бест Кобби Майну Футбол

Грэм Сунесс назвал «Манчестер Юнайтед» «ФК Голливуд».

Бывший полузащитник «Ливерпуля» высказался о надеждах, возлагаемых на игроков «Манчестер Юнайтед» слишком рано. Он считает, что Кобби Майну еще не готов играть в стартовом составе каждый матч. 

«Я должен сказать это, я не хочу показаться злым, Майну, может быть, и хороший игрок, но это прямо в стиле «Манчестер Юнайтед». Я не хочу критиковать «Ман Юнайтед», так было всегда.

Когда в «Манчестер Юнайтед» кто-то начинает проявлять себя... В мое время таких игроков называли «новым Джорджем Бестом», или «новый Бобби Чарльтон», или «новым Денисом Лоу».

Это ФК «Голливуд» – в Германии так называют мюнхенскую «Баварию», а здесь это «Манчестер Юнайтед». Если кто-то что-то показывает, его возносят до категории суперзвезд задолго до того, как он станет хорошим игроком.

И Майну прямо сейчас должен быть игроком ротации, а не тем, кого просят сыграть против самых лучших команд. Возможно, когда-нибудь он и станет таким игроком, но он определенно не тот, на кого сегодня должен рассчитывать «Юнайтед» в полузащите», – сказал Сунесс. 

Потеря Майну привела к 3-му голу «Ливерпуля». В 1-м тайме «МЮ» дважды пропустил после ошибок Каземиро

11 комментариев
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Спартак тогда, наверное, Союзмультфильм
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Есть такое. Уэлбек, Янузай, Лингард, Рэшфорд - почти каждый был новым Роналду, а по итогу стали Уэлбек 1.0, Уэлбек 2.0, Уэлбек 3.0 и т.д. А сейчас Гарначо с Майну проходят через то же самое, но надеюсь, что хотя бы они уже стрельнут.
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Главный фк Голливуд Англии это их сборная. Несколько удачных игр и всё ты супер стар и тренер обязан тебя ставить в старт. Давление в какой нибудь Барсе на которое жаловался Хави фигня по сравнению с давлением на тренера сборной Англии. Где у тебя 100% игроков переоценены, но общественность не то что думает, а она уверена что у тебя играют лучшие игроки мира.
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Есть такое. Уэлбек, Янузай, Лингард, Рэшфорд - почти каждый был новым Роналду, а по итогу стали Уэлбек 1.0, Уэлбек 2.0, Уэлбек 3.0 и т.д. А сейчас Гарначо с Майну проходят через то же самое, но надеюсь, что хотя бы они уже стрельнут.
А Антони... А Марсьяль. Вот так сложилось что раз игрок попал в МЮ то он воспринимался как потенциальный топ-игрок. )
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На хороший Майну игрок, просто в такой команде даже у Беллингема с игрой были бы проблемы
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Майну - игрок большим с потенциалом, но он не виноват, что никого другого не поставить в полузащиту, это вопрос к Тен Хагу и руководству
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Нужно довериться Кобхэму раз не можешь сам выпускать толковых футболистов
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Ответ ното Noto
Главный фк Голливуд Англии это их сборная. Несколько удачных игр и всё ты супер стар и тренер обязан тебя ставить в старт. Давление в какой нибудь Барсе на которое жаловался Хави фигня по сравнению с давлением на тренера сборной Англии. Где у тебя 100% игроков переоценены, но общественность не то что думает, а она уверена что у тебя играют лучшие игроки мира.
На тренера сборной Англии давление раз в два года, тренер Барсы же под микроскопом каждый матч в течении сезона, плюс в СМИ постоянные сливы и выдуманные слухи про Барсу что никак не помогает тренеру
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Ответ Balt
А Антони... А Марсьяль. Вот так сложилось что раз игрок попал в МЮ то он воспринимался как потенциальный топ-игрок. )
Ну, я перечислил только воспитанников клуба, на которых были возложены надежды. А так да, практически все игроки, переходившие в МЮ показывали уровень максимум 1 сезон, а потом будто разучивались играть.
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