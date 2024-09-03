Сунесс об «МЮ»: «ФК «Голливуд». Если кто-то проявляет себя, его возносят до категории суперзвезд задолго до того, как он станет хорошим игроком»

Грэм Сунесс назвал «Манчестер Юнайтед» «ФК Голливуд».

Бывший полузащитник «Ливерпуля» высказался о надеждах, возлагаемых на игроков «Манчестер Юнайтед» слишком рано. Он считает, что еще не готов играть в стартовом составе каждый матч.

«Я должен сказать это, я не хочу показаться злым, Майну, может быть, и хороший игрок, но это прямо в стиле «Манчестер Юнайтед». Я не хочу критиковать « », так было всегда.

Когда в «Манчестер Юнайтед» кто-то начинает проявлять себя... В мое время таких игроков называли «новым », или «новый », или «новым ».

Это ФК «Голливуд» – в Германии так называют мюнхенскую «Баварию», а здесь это «Манчестер Юнайтед». Если кто-то что-то показывает, его возносят до категории суперзвезд задолго до того, как он станет хорошим игроком.

И Майну прямо сейчас должен быть игроком ротации, а не тем, кого просят сыграть против самых лучших команд. Возможно, когда-нибудь он и станет таким игроком, но он определенно не тот, на кого сегодня должен рассчитывать «Юнайтед» в полузащите», – сказал Сунесс.

Потеря Майну привела к 3-му голу «Ливерпуля». В 1-м тайме «МЮ» дважды пропустил после ошибок Каземиро