Марио Фернандес: «Я не заканчивал карьеру, тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. И физически, и психологически чувствую себя отлично»

Марио Фернандес заявил о желании продолжить карьеру.

«Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. Как долго – одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично.

Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», – сказал бывший защитник ЦСКА и «Зенита ».

34-летний Фернандес находится без клуба с июля 2024 года после расторжения контракта с «Зенитом».