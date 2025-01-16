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Марио Фернандес: «Я не заканчивал карьеру, тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. И физически, и психологически чувствую себя отлично»

Марио Фернандес заявил о желании продолжить карьеру.

«Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. Как долго – одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично.

Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», – сказал бывший защитник ЦСКА и «Зенита».

34-летний Фернандес находится без клуба с июля 2024 года после расторжения контракта с «Зенитом».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoМарио Фернандес
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoЗенит
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