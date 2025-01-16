Марио Фернандес: «Я не заканчивал карьеру, тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. И физически, и психологически чувствую себя отлично»
Марио Фернандес заявил о желании продолжить карьеру.
«Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. Как долго – одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично.
Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», – сказал бывший защитник ЦСКА и «Зенита».
34-летний Фернандес находится без клуба с июля 2024 года после расторжения контракта с «Зенитом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем