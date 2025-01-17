35-летний экс-хавбек «МЮ» и «ПСЖ» Эррера перешел из «Атлетика» в «Боку»
«Бока Хуниорс» объявили о трансфере Андера Эрреры.
35-летний полузащитник подписал контракт с аргентинским клубом.
Предыдущим клубом Андера Эрреры был «Атлетик» из Бильбао. В этом сезоне чемпионата Испании он провел 8 матчей.
Эррера известен по выступлениями за «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Бока Хуниорс» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем