35-летний экс-хавбек «МЮ» и «ПСЖ» Эррера перешел из «Атлетика» в «Боку»

«Бока Хуниорс» объявили о трансфере Андера Эрреры.

35-летний полузащитник подписал контракт с аргентинским клубом.

Предыдущим клубом Андера Эрреры был «Атлетик » из Бильбао. В этом сезоне чемпионата Испании он провел 8 матчей.

Эррера известен по выступлениями за «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».