Три пенальти за матч – и все взял кипер «Жироны». Вот такой кураж в Ла Лиге!

Там такое впервые.

«Жирона» выдала яркий матч с «Атлетиком»: закончили 2:1 с чудо-голом Ясера Асприльи и победным пенальти аж на 99-й минуте, который реализовал 37-летний Кристиан Стуани.

Но главным героем стал голкипер Пауло Гассанига. Аргентинец взял три пенальти за матч!

Три!

Три сэйва пенальти за матч. Как Гассанига это сделал?

Эффектно.

Первый сэйв Гассаниги – на 26-й минуте: вингер Алекс Беренгер зашел в штрафную, но подножку ему поставил Арнау Мартинес. Сначала арбитр Хуан Сантана не зафиксировал фол. Но включили ВАР – и там не согласились.

Сантану позвали к монитору, он сразу изменил решение. Все-таки это пенальти.

Беренгер взял мяч и пошел к точке, но пробил откровенно плохо. Сэйв!

После перерыва «Атлетик» заработал еще один пенальти: прорвался в штрафную Иньяки Уильямс, он упал после касания Арно Данджума. Игроки «Жироны» разозлились на судью, ведь за пару секунд до этого рукой сыграл Унаи Гомес. А Гассанига получил желтую за разговоры.

Иньяки сам подошел к мячу, но ударил не лучше Беренгера. Второй сэйв Пауло!

«Жирона» полетела в атаку, но вдруг судью снова остановил ВАР – вышло, что в момент удара Пауло выскочил за линию, так нельзя.

Пришлось перебивать. «Атлетик» явно перестраховывался – третий удар доверили опытному Андеру Эррере, но даже экс-игрок «МЮ» занервничал перед Гассанигой.

Третий сэйв с точки за матч!

«Спокойствие на протяжении всей игры – вот моя фишка. Отдаю должное тренеру вратарей – его зовут Бала и перед каждой игрой мы тренируем пенальти. Сегодня мне пригодились его советы и конспекты», – отмечал аргентинец после матча.

● Гассанига – первый вратарь в истории Ла Лиги с тремя взятыми пенальти за матч. Спасибо, Бала!

Гассанига исправляется за провалы. А «Жирона» верит

Пауло выдает ярчайший сезон: иногда тащит по три пенальти за игру, а иногда привозит нелепейшие голы. Например, именно пустил между ног на 90-й минуте против «ПСЖ», из-за чего «Жирона» в итоге проиграла.

Не удался киперу и матч с «Валенсией», там пропустил аж два рикошета. Спасти мог, но растерялся.

Гассанига сильно переживал после матча. Вскоре привез снова: с «Фейеноордом» отдал кошмарный пас на Ивана Мартина. Полузащитник вынужденно сфолил в штрафной. Повезло, что сам аргентинец исправился и взял пенальти Аясе Уэды. В итоге снова проиграли.

Сейчас Пауло доказывает, что все в порядке. Но перед матчем тренера Мичела Санчеса спрашивали насчет Гассаниги. Почему он играет, если есть Пау Лопес? «Он ждет шансов. Гассанига – наш первый номер, он заслуживает доверия и терпения», – ответил тренер.

Такое в карьере Гассаниги впервые: обычно это он сидит в запасе, подменяет основного. Так было в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Фулхэме». Два года назад Пауло перешел в «Жирону», закрепился в основе. И теперь играет только он.

Выходит, перетерпели?

Фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press