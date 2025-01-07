«Бока» может подписать экс-хавбека «МЮ» и «ПСЖ» Эрреру из «Атлетика». Переговоры на продвинутой стадии
«Бока Хуниорс» могут подписать Андера Эрреру.
Журналист Сесар Луис Мерло пишет, что аргентинский клуб продвинулся в переговорах по поводу трансфера 35-летнего испанского полузащитника.
Сообщается, что «Бока» уже сделала официальное предложение «Атлетику».
Эррере предложен контракт до декабря 2025 года с возможностью продления.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
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