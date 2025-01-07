«Бока» может подписать экс-хавбека «МЮ» и «ПСЖ» Эрреру из «Атлетика». Переговоры на продвинутой стадии

«Бока Хуниорс» могут подписать Андера Эрреру.

Журналист Сесар Луис Мерло пишет, что аргентинский клуб продвинулся в переговорах по поводу трансфера 35-летнего испанского полузащитника.

Сообщается, что «Бока» уже сделала официальное предложение «Атлетику».

Эррере предложен контракт до декабря 2025 года с возможностью продления.