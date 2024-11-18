Сычев об интервью Дзюбы: «СМИ оценили, но футболисты не поняли, зачем это. Его мало стало в медиа, может?»
Нападающий «Акрона» в интервью «Матч ТВ» рассказал историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал руководство и главного тренера клуба.
– Видели интервью Артема Дзюбы? Поняли его высказывания в адрес «Локомотива»?
– Не знаю, зачем это все. Может, его мало стало в медиа? Наверное, СМИ это оценили. Но футболисты не поняли, зачем это, – заявил бывший игрок «Локомотива».
Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки – чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают – играют те, кто удобен политике партии»
Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все. Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза – в лицо не посмел бы сказать, но «убивал» за спиной»
Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»
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