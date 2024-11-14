Мостовой о реакции «Локомотива» на интервью с Дзюбой: «Артем никого не послал на три буквы, правильно? Вышло и вышло» 

Александр Мостовой оценил реакцию «Локомотива» на интервью Артема Дзюбы.

«Заявление «Локомотива »? Пусть они сами разбираются. Я не там и не там, поэтому мне трудно оценивать. Я еще интервью хочу посмотреть.

Удивлен ли, что интервью вышло на ТВ? Да я ничему не удивлен: вышло и вышло, сказал, не сказал, он никого не послал на три буквы, правильно?» – сказал бывший футболист «Спартака».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)