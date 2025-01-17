«Сити» может предложить «Юве» 70 млн евро за Камбьязо (Corriere dello Sport)
«Манчестер Сити» может предложить 70 миллионов евро за Андреа Камбьязо.
Ранее стало известно, что «горожане» хотят подписать 24-летнего защитника «Ювентуса». Сообщалось, что клуб готовит предложение в размере 60-65 млн евро.
По данным Corriere dello Sport, в переговорах между клубами фигурировала сумма в 70 млн евро.
В случае трансфера за 70 млн евро, Камбьязо мог бы стать самым дорогим фланговым защитником в мире, опередив Ашрафа Хакими («ПСЖ»), за которого заплатили 68 млн, и Марка Кукурелью («Челси»), на которого потратили чуть больше 65 млн евро.
В 19 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо, играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Corriere dello Sport
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