«Ман Сити» следит за Камбьязо, переговоры с защитником «Ювентуса» находятся в ранней стадии. Трансфер возможен летом (Бен Джейкобс)
«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу Андреа Камбьязо.
Ранее сообщалось, что английский клуб предложил туринцам 60-65 млн евро за 24-летнего игрока.
По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «Манчестер Сити» действительно следит за защитником «Ювентуса» Андреа Камбьязо, но на данный момент сделка находится на ранней стадии.
Нет никакой гарантии, что сделка будет оформлена зимой. Трансфер может быть отложен до лета 2025 года.
В 19 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо, играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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