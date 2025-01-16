«Ман Сити» следит за Камбьязо, переговоры с защитником «Ювентуса» находятся в ранней стадии. Трансфер возможен летом (Бен Джейкобс)

«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу Андреа Камбьязо.

Ранее сообщалось , что английский клуб предложил туринцам 60-65 млн евро за 24-летнего игрока.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «Манчестер Сити » действительно следит за защитником «Ювентуса » Андреа Камбьязо , но на данный момент сделка находится на ранней стадии.

Нет никакой гарантии, что сделка будет оформлена зимой. Трансфер может быть отложен до лета 2025 года.

В 19 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо, играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .